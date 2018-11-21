السفير السورى بموسكو: نناقش احتمال زيارة الأسد إلى روسيا

موسكو (أ ش أ)

أفاد السفير السورى لدى روسيا رياض حداد بأنه تجرى الآن مناقشة احتمال زيارة الرئيس السورى بشار الأسد إلى روسيا.

وقال حداد- فى تصريحات أثناء زيارته إلى جمهورية أبخازيا اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "نناقش هذه المسألة دائما ونساعد فى أن يصل الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مثلما قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزيارة إلى سوريا"، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستساعد فى تعزيز العلاقات بين الشعبين".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية فى محافظة اللاذقية السورية، حيث أجرى محادثات مع نظيره السورى بشار الأسد وألقى كلمة أمام الجنود الروس.