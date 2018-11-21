video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفير السورى بموسكو: نناقش احتمال زيارة الأسد إلى روسيا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:25 م
السفير السورى بموسكو: نناقش احتمال زيارة الأسد إلى روسيا الرئيس السورى بشار الأسد
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد السفير السورى لدى روسيا رياض حداد بأنه تجرى الآن مناقشة احتمال زيارة الرئيس السورى بشار الأسد إلى روسيا.

وقال حداد- فى تصريحات أثناء زيارته إلى جمهورية أبخازيا اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "نناقش هذه المسألة دائما ونساعد فى أن يصل الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مثلما قام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزيارة إلى سوريا"، مؤكدا أن "هذه الزيارة ستساعد فى تعزيز العلاقات بين الشعبين".

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد زار قاعدة حميميم الجوية الروسية فى محافظة اللاذقية السورية، حيث أجرى محادثات مع نظيره السورى بشار الأسد وألقى كلمة أمام الجنود الروس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السورى بشار الأسد يبحث مع مبعوثين روسيين الوضع فى إقليم إدلب

الرئيس السوري: دفعنا ثمنًا كبيرًا لكى نحافظ على الوطن واستقلال قراره

روسيا

موسكو

سوريا

الرئيس السورى

زياره الاسد لسوريا

اخبار العرب




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة