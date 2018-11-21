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السفير السعودى: حضور لافت للسينما السعودية بالمهرجانات الدولية رغم قِصَر عمرها

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:41 م
السفير السعودى: حضور لافت للسينما السعودية بالمهرجانات الدولية رغم قِصَر عمرها سفير السعودية بالقاهرة أسامة النقلى
كتب مصطفى عنبر
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي: "سعدت بحضور مسابقة الأفلام العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 40، وسعدت أن يكون باكورة حفل الافتتاح الفيلم السعودي "عَمرة والعُرس الثاني" لمخرجه السعودي "محمود صباغ".

 

وأوضح السفير نقلي فى بيان صادر عن السفارة السعودية فى مصر، أنه رغم قِصَر عُمر السينما السعودية إلا أنه أصبح لها حضوراً لافتاً في المهرجانات الدولية بما فيها مهرجان القاهرة السينمائي والذي يعتبر من أهم مهرجانات السينما العالمية، وينطلق من عاصمة الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، والتي أثرت في وجدان الشارع العربي.

 

وأضاف السفير نقلي بأن المهرجان يشهد كذلك تكريم المخرجة السعودية هيفاء المنصور مخرجة فيلم "وجدة"، كما أنه يشهد أيضا مشاركة وطنية فاعلة في ورش العمل المصاحبة للمهرجان.

 

واختتم السفير نقلي تصريحه بالإشادة بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي شمل كافة القطاعات والمجالات في المملكة بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون، الأمر الذي ساهم في تطوير الفنون بكافة أفرعها بما في ذلك صناعة السينما، حيث تم موخراً تأسيس المجلس السعودي للأفلام، نتيجة هذا التوجه، وبهدف تنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم المواهب السعودية الواعدة في المحافل والأسواق والمنتديات العالمية، وفتح نوافذ الاتصال بينها وبين صنّاع السينما العالمية.


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