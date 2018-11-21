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السجن 7 سنوات لشقيقين تسببا في قتل عامل تدخل للدفاع عن ابنته بمنيا القمح

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:41 ص
السجن 7 سنوات لشقيقين تسببا في قتل عامل تدخل للدفاع عن ابنته بمنيا القمح جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شقيقين بالسجن 7 سنوات، لتسببهما في قتل  عامل تدخل للدفاع عن ابنته، كما قضت ببراءة طالب جامعي بكلية حقوق الزقازيق من التهم المنسوبة إليه بالقضية.

صدر الحكم، برئاسة  المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.

تعود أحداث القضية لسنة 2016، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا بوصول" م م" عامل مقيم الربعماية، لمستشفي منيا القمح العام، جثة هامدة.


وتبين من التحريات قيام " يوسف نصر" وشقيقه "علي" بالتعدي علي ربة منزل بالضرب بسبب خلافات بينهما، وأثناء تدخل والدها للدفاع عنها أصيب بأزمة وسقط علي الأرض، وتم استدعاء سيارة الإسعاف له لنقله للمستشفي ولكنه توفي داخل سيارة الإسعاف.


وحددت نيابة منيا القمح المتهمين وهم كل من " يوسف نصر" وشقيقه "علي" و"محمد السيد الشافعي" طالب بكلية حقوق الزقازيق، وتم القبض علي المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


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