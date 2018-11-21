السجن 3 سنوات للمتهمين بإشعال الكاوتش وقطع الطريق أمام مستشفى منيا القمح

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص أشعلوا النيران فى كاوتش السيارات وقطعوا الطريق العام أمام مستشفى منيا القمح، بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 228 لسنة 2017، جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 27 لسنة 2017، كلى جنوب الزقازيق، ليوم 12 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.ص.ع" عاطل، مُقيم بقرية "ميت يزيد" بمركز منيا القمح، و"محمد.ش.ج.ف"31 سنة، مبيض محارة، مُقيم بقرية "كفر الغنيمي"، و"إسلام.م.م.ع" عاطل، مُقيم بقرية "ميت يزيد"، و"محمد.س.ال.ع" 26 سنة، عامل محارة، مُقيم بكفر بدوى، وذلك لقيامهم باستعراض القوة والعنف ضد المجنى عليهم "عاطف اطفى عبدالحميد" ونجليه "محمد" وأحمد" بقصد ترويعهم.

وتبين نشوب مشاجرة بين المتهم الأول والمجنى عليه الأول، استعان خلالها المتهم بباقى المتهمين وروعوا المجنى عليهم وقطعوا الطريق أمام المارة، حيث أشعلوا النيران فى إطارات السيارات مستشفى "منيا القمح" المركزى، فضلًا عن حيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وأسلحة بيضاء "سنج"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.