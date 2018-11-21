السجن 3سنوات لموظف تاجر فى الحشيش بباب الشعرية

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة محمد حسن اليمانى، وعضوية صلاح عبد الرحمن، ومحمود عارف، عمر شكرى، وسكرتارية عصام ترك، ومحمد عطية، بمعاقبة موظف بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة غير مصرح بها قانونا.

وقال أمر الاحالة فى القضية 2343، المفيدة برقم236 أن المتهم "فتحى. ع"، 53 سنة، موظف، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

فيما قال الشاهد، وهو ضابط شرطة إنه استصدر إذن من النيابة العامة، لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، لورود معلومات تفيد قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر على عدد من اللفافات لجوهر الحشيس أقر بحيازته.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج، بالجدول الأول من قانون المخدرات.