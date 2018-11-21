السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "حسن.ع أ" عاطل ومقيم بمركز أخميم بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز أخميم.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول"، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 23 شريط برشام من الترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.