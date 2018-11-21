video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:23 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج محكمه-ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "حسن.ع أ" عاطل ومقيم بمركز أخميم بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز أخميم.

 

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول"، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف.

 

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 23 شريط برشام  من الترامادول كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات سوهاج تحيل أوراق مزارع ونجله للمفتى قتلا أسرة كاملة بسبب الميراث

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اقراص مخدرة

جنايات سوهاج




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة