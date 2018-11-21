الرقابة النووية الإماراتية: نمضى صوب تشغيل أول مفاعل مطلع 2020

رويترز

قال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى دولة الإمارات اليوم الأربعاء إن الهيئة تمضى قدما صوب بدء تشغيل أول مفاعل نووى فى مطلع عام 2020.

وأضاف فيكتورسن فى مؤتمر صحفى أن الهيئة فى انتظار إعلان شركة نواة، المشغلة لأول محطة نووية فى البلاد، جاهزيتها للعمل فنيا وتنظيميا، متوقعا أن يتم بذلك بنهاية 2019.

وذكر أن الهيئة غير مستعدة لمنح شركة نواة رخصة للتشغيل حتى تفى الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

ومحطة براكة البالغة تكلفتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع نووي في العالم تحت الإنشاء وستكون الأولى في العالم العربي. ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، 5600 ميجاوات.