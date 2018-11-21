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الرقابة النووية الإماراتية: نمضى صوب تشغيل أول مفاعل مطلع 2020

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:54 ص
الرقابة النووية الإماراتية: نمضى صوب تشغيل أول مفاعل مطلع 2020 مفاعل نووى
رويترز
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قال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى دولة الإمارات اليوم الأربعاء إن الهيئة تمضى قدما صوب بدء تشغيل أول مفاعل نووى فى مطلع عام 2020.

وأضاف فيكتورسن فى مؤتمر صحفى أن الهيئة فى انتظار إعلان شركة نواة، المشغلة لأول محطة نووية فى البلاد، جاهزيتها للعمل فنيا وتنظيميا، متوقعا أن يتم بذلك بنهاية 2019.

وذكر أن الهيئة غير مستعدة لمنح شركة نواة رخصة للتشغيل حتى تفى الشركة بالمتطلبات التنظيمية.

ومحطة براكة البالغة تكلفتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع نووي في العالم تحت الإنشاء وستكون الأولى في العالم العربي. ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء من المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، 5600 ميجاوات.

 

 


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