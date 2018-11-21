الداخلية تعالج 541 مواطنا بالمجان فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجانى للمواطنين إلى مديرية أمن الدقهلية، والتى استهدفت (قرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا) حيث تم توقيع الكشف الطبى على (541) حالة من أهالى القرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ولقى هذا الأمر استحسان العديد من المواطنين الذين قدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، التى تهدف إلى خدمة المواطنين، وتعزيز العلاقة بين المواطنين وهيئة الشرطة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.