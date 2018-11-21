الداخلية تحبط تهريب 13 قطعة آثار بحوزة مهرب فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة لعامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 13 تمثال فرعونى آثرى بقصد الإتجار.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام "مينا . ن" عامل بحيازة بعض القطع الآثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه، وبحوزته 13 تمثال من البورسلان لآدمى على قاعدة من ذات المادة طول الواحد 25سم، تمثال من البازلت الأسود لآدمى على قاعدة من ذات المادة طوله 40 سم".

وبعرض القطع المضبوطة على اللجنة الآثرية المشكلة من منطقة آثار المنيا قررت آثرية الـ 13قطعة الآولى وجميعها ترجع للعصر الفرعونى وعدم آثرية التمثال الآخير، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.