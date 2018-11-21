"الخروج مهدد".. رئيسة وزراء بريطانيا تحذر من عدم تمرير خطتها بالبرلمان

كتبت رباب فتحى

حذرت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، أعضاء البرلمان من أنهم "يخاطرون بعدم الخروج على الإطلاق من أوروبا" إذا فشلوا في تأييد خطتها ، وسط مزاعم بأن البرلمان سيمنع المملكة المتحدة من الخروج من التكتل الأوروبي.

وتوجهت ماي إلى بروكسل اليوم الأربعاء لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك.

ومن جانبها، قالت آمبر رود، وزيرة العمل والمعاشات البريطانية إن البرلمان سيمنع المملكة المتحدة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى صفقة بريكست، حتى وإن عطل النواب تمرير اتفاقية تريزا.

وقالت رود لنواب حزب المحافظين الرافضين خطة الخروج التى وضعتها ماى، ويفكرون في التصويت ضد الاتفاق النهائي إن "الراغبين فى الخروج ربما يخسرون هدفهم النهائى بمغادرة الاتحاد الأوروبي" ، وقال إن التعديلات الجديدة التي يرغبون في وضعها لن تتحقق إذا تم رفض الصفقة.

وأكدت فى حديثها لراديو بى بى سى "أعتقد أن ما تحتاجه البلاد الآن هو التأكد من الخروج بشكل منظم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الخيار البديل هو عدم التوصل إلى اتفاق أو إجراء استفتاء ثان ، قال رود: "أرى أن البرلمان ، مجلس العموم ، لن يوقف أي اتفاق. لا توجد أغلبية في مجلس العموم للسماح لهذا أن يحدث ".