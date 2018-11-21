الجيش اليمنى يفكك ألغاما بحرية قبالة سواحل ميدى فى حجة

صنعاء (أ ش أ)

أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطنى اليمنى فكك عددا من الألغام البحرية، زرعتها ميليشيات الحوثى قبالة سواحل مدينة ميدى فى محافظة حجة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر- التى لم تسمها- القول أن الجيش عثر على 12 لغما بحرية زرعتها مليشيات الحوثى فى سواحل البحر الأحمر، لإعاقة الملاحة الدولية.

من جانب آخر، أوضحت مصادر يمنية ميدانية وطبية أن مدنيا قتل وأصيب 6 آخرون بألغام وقذائف زرعها مسلحو الحوثى فى مدينة الحديدة.

وقالت المصادر أن طفلة قتلت وأصيبت شقيقتها بانفجار لغم زرعه الحوثيون شمالى مديرية المراوعة، شرقى مدينة الحديدة.

يذكر أن الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى مزارع الساحل الغربى ومديريات تهامة، أودت بحياة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.