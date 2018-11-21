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الأمن يسيطر على تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بمحيط مدرسة بالقوصية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:11 ص
الأمن يسيطر على تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بمحيط مدرسة بالقوصية اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط من السيطرة على تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بمحيط عدة مدارس بقرية دير القصير التابعة لمركز القوصية، وعودة الدراسة لطبيعتها.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من إدارة القوصية التعليمية يفيد ة بوقوع تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين بمحيط مدارس قرية القصير شرق.

 

وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تبادل لإطلاق النيران لخلافات ثأرية قديمة،وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران وجار ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعودة الدراسة لطبيعتها.


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