video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة فى جمهورية أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:52 م
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة فى جمهورية أفريقيا الوسطى مجاعة - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت نجاة رشدى منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الأربعاء إن العنف المستمر فى هذا البلد يدفعه نحو المجاعة وإن 63 فى المئة من السكان صاروا فى حاجة لمساعدات إنسانية.

ويشهد البلد حالة من الفوضى منذ عام 2013 حين أطاحت جماعة سيليكا المتمردة المسلمة بالرئيس مما أثار ردا من ميليشيا الدفاع الذاتى (أنتى بالاكا) وهى ميليشيا مسيحية.

وأسفر القتال عن نزوح ما يزيد على مليون شخص. وقالت نجاة رشدى إن 2.9 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، فى حاجة لمعونات بينهم 1.6 فى حاجة لمعونات بصورة عاجلة.

وأظهرت دراسة أجريت فى أغسطس، عن الأمن الغذائى أنه، وللمرة الأولى، صارت أنحاء من جمهورية أفريقيا الوسطى فى حالة احتياج لمساعدات "طارئة" وهذا هو المستوى الرابع فى نظام تصنيف الأمن الغذائى المعترف به دوليا. والمستوى الخامس هو "كارثة أو مجاعة".

وقالت المسؤولة الدولية للصحفيين فى جنيف "إذا ظل الوضع على هذا المنوال ولم يعد الناس لمواصلة العمل فى حقولهم... فهذا يعنى بالفعل أننا فى غضون عدة سنوات سنشهد مجاعة فى جمهورية أفريقيا الوسطى".

وأضافت أن هذا السيناريو الكارثى لن يحدث على الفور لكن ربما يهدد مئات الآلاف من الأشخاص.

ومن بين من شردتهم أعمال العنف فى جمهورية أفريقيا الوسطى، نزح 620 ألفا داخل البلد فى حين فر 570 ألفا إلى دول مجاورة معظمهم إلى الكاميرون وجمهورية الكونجو الديمقراطية وتشاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية فى إفريقيا الوسطى تتفاقم بمعدل ينذر بالخطر

مجاعة

الأمم المتحدة

جمهورية أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة