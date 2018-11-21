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"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:23 م
"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح د. رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن تعاون الوزارة فى مشروع جديد يخص المجال السياحى مع وزارة التعليم فى إطار النهوض بالوعى العام لدى المواطن المصرى بأهمية السياحة، وهو إضافة "الأخلاق السياحية" للمناهج التعليمية بدلا من فقط تعليمهم المعالم السياحية.
 
وأوضحت الوزيرة أن الهدف هو غرس ثقافة وفن التعامل مع السياحة ومدى أهمية ذلك لقطاع السياحة، كذلك تقديم نماذج إيجابية للأطفال من القطاع السياحى فى كافة مجالاته ليكونوا قدوة للأطفال وتحفيز لهم على المشاركة فى القطاع السياحى عندما يكبرون.
 
وقالت الوزيرة، إن لديها حلم أن يصبح هناك فرد من كل بيت مصرى يعمل فى السياحة، وذلك تأكيدا على اهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى.
 
 
 

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الأخلاق السياحية




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