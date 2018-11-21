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افتتاح المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية فى مكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:38 م
افتتاح المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية فى مكتبة الإسكندرية المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات
الإسكندرية جاكلين منير
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افتتحت مكتبة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية، اليوم الأربعاء، والذى يقام للعام الرابع على التوالى بالتعاون مع شركة ازرى شمال شرق أفريقيا، ويحمل هذا العام عنوان "الحكومات الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية".

 

واستهل أحمد حيدر؛ رئيس وحدة مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية، كلمته بالتأكيد على حرص مكتبة الإسكندرية على إقامة المؤتمر الذى يجمع العديد من الخبراء والمختصين، وتشهد جلساته عقد حلقات نقاشية حول مجال نظم المعلومات الجغرافية، مضيفًا: "نأمل أن يكون هذا المؤتمر اللبنة الأولى لجمع جميع المهتمين بهذا المجال فى مصر والوطن العربى وإفريقيا بأكملها".

 

ووجه أحمد محمد وفدى، ممثل شركة إزرى التى ترعى المؤتمر، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقى، مدير المكتبة، لدعمها للمؤتمر وإقامته على مدار أربع سنوات متتالية، مؤكدًا أن المؤتمر يشهد عدد من الجلسات الحوارية التى سوف تعمل على إثراء مجال نظم المعلومات.

 

وشهد المؤتمر جلسة بعنوان "المدن الذكية منظور متكامل" والتى ناقش بها الخبراء التحديات التى تواجه المدن الذكية، وشارك بها الدكتور مصطفى بركة؛ أستاذ المساحة فى كلية الهندسة، والدكتور عبد الوهاب غنيم؛ نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، والدكتور ماجد غنيمة؛ رئيس قسم هندسة الميكاترونيكس والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، والدكتور لطفى عزاز؛ أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعتى المنوفية والقصيم، والمهندس سيد البدري؛ رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال محافظة القاهرة، والدكتور أحمد وهبي؛ مدير مركز البيانات والمعلومات بشركة ازرى شمال شرق إفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور محمد مهينة؛ نائب رئيس مركز الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية.

 

ويتضمن الجزء الثانى من المؤتمر عدد من العروض التطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية. كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التى استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال المشاركة فى مسابقة رسم الخرائط الرقمية التى كانت قد أقيمت للطلبة والمهتمين بنظم المعلومات الجغرافية، وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة.


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اليوم.. المؤتمر الإقليمى لنظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

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