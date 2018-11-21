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استجابة لـ"اليوم السابع".. بيت الزكاة يوفر معاشا لزوجين ذوى إعاقة بالقليوبية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:30 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. بيت الزكاة يوفر معاشا لزوجين ذوى إعاقة بالقليوبية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
القليوبية - إبراهيم سالم
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تبنى بيت الزكاة والصدقات المصرى برئاسة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حالة "محمد وهبة" زوجان من ذوى الإعاقة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، وتوفير معاش شهرى لهما لإعانتهما فى المصروفات اللازمة لابنتهما فى الدراسة الخاصة بهما.

 

وكان "اليوم السابع" قد نشر حالة "محمد وهبة" زوجين من ذوى الإعاقة، والتى تضمنت عدم وجود دخل ويسكنان بالإيجار، مطالبين بسرعة التدخل لحل مشكلتهم وتوفير وظيفة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير مستلزمات الدراسة لابنتهما فى المرحلة الابتدائية.

 

وكان قد أكد محمد سعيد أنه: "أريد وظيفة تصرف على بيتى وتحمى بناتى من مد الأيد ومعاش يأوينا"، فهو شخص من ذوى الإعاقة فى الثلاثينيات من عمره يعانى إعاقة نصفية، ليس له أى مصدر للدخل إلا إعانات محدودة من أصحاب الخير، فعلى الرغم من إعاقته فهو يسعى فى ضروب الحياة برفقة زوجته التى هى الأخرى تعانى من إعاقة حركية.

 

وقال محمد سعيد لـ"اليوم السابع": "أنا ساكن فى بيت مكون من غرفتين بالطوب اللبن بالإيجار، وليس لدى أى مصدر دخل غير أن بعض أصحاب الخير يرسلون إعانات شهرية لا تتجاوز الـ 500 جنيه، أدفع منها الإيجار 150جنيها، وأنا متزوج وعندى بنتين، الكبيرة فى الصف الرابع الابتدائى، والصغيرة فى مرحلة الروضة، وبيكبروا وأنا خايف مقدرش أوفرهم عيشة سليمة".


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