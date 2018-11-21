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ارتفاع سعر البرتقال البلدى والسكرى بسوق العبور اليوم الأربعاء 2018 ـ 11 ـ 21

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:58 ص
ارتفاع سعر البرتقال البلدى والسكرى بسوق العبور اليوم الأربعاء 2018 ـ 11 ـ 21 برتقال _ أرشيفية
كتبت ــ أسماء أمين
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ارتفع سعر البرتقال البلدى والسكري جنيها بسوق العبور اليوم الاربعاء 21 نوفمبر، بحيث ارتفع سعر البرتقال  البلدى جنيها ليصل من 3 - 4 جنيهات فى سوق العبور، وارتفع سعر كيلو البرتقال السكرى  جنيها ليصل  من 3 - 4 جنيهات، واستقر سعر اليوسفى ليصل من 2.5 إلى 6 جنيهات.

وسعر كيلو التين البرشومى من 6-9 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4- 6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8  جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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