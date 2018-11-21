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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:47 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على تجمع دينى فى أفغانستان إلى 55 قتيلا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:01 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على تجمع دينى فى أفغانستان إلى 55 قتيلا مصاب فى تفجير فى أفغانستان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحارى الذى استهدف تجمعًا لعلماء الدين فى العاصمة كابول أمس الثلاثاء، إلى 55 قتيلًا.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح قوله أن 55 شخصًا قُتلوا فى الهجوم، فيما أصيب 94 آخرون.

وكانت حركة طالبان قد نفت تورطها فى الهجوم، وأدانت الهجمات التى تستهدف المدنيين أو علماء الدين، فيما أعلن الرئيس الأفغانى أشرف غانى الحداد على أرواح الضحايا، واصفًا الانفجار بـ"الجريمة التى لا تغتفر".

 


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