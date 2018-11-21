video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: باقون فى الاتفاق النووى بإصرار من الدول الأوروبية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:58 م
إيران: باقون فى الاتفاق النووى بإصرار من الدول الأوروبية المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمى
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن طهران بقيت فى الاتفاق النووى بإصرار من الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمى- وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية -" أن أوروبا أصرت على استمرار الاتفاق النووى ولا زلنا فى الاتفاق بناء على إصرار الدول الأوروبية، ومن ثم فهم مطالبون بالوفاء بتعهداتهم وهو أمر لابد منه بالنسبة للاتحاد الأوروبى".

وأضاف قاسمي" أن الرأى العام الأوروبى والنخبة والمسؤولين لا يرغبون فى أن يتخذ الاتحاد الأوروبى قراراته بناء على سياسات الولايات المتحدة، وأن القضية الإيرانية تُعد فرصة جيدة لهم لتجربة مسار جديد لتحقيق المزيد من الاستقلال".

وأشار إلى أن الوقت يمر لصالح إيران وعلى حساب الولايات المتحدة، مضيفا" أن عمل الولايات المتحدة الحالى الذى يتضمن إلغاء الاتفاق النووى وفرض عقوبات على إيران سيبوء فى نهاية الأمر بالفشل".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موجيرينى: يتعين فصل تصرفات إيران المقلقة عن الاتفاق النووى

إيران تقول إنها متفائلة بقدرة أوروبا على إنقاذ الاتفاق النووى

ايران

الاتفاق النووى

اوروبا

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة