إيران: باقون فى الاتفاق النووى بإصرار من الدول الأوروبية

طهران (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن طهران بقيت فى الاتفاق النووى بإصرار من الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمى- وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية -" أن أوروبا أصرت على استمرار الاتفاق النووى ولا زلنا فى الاتفاق بناء على إصرار الدول الأوروبية، ومن ثم فهم مطالبون بالوفاء بتعهداتهم وهو أمر لابد منه بالنسبة للاتحاد الأوروبى".

وأضاف قاسمي" أن الرأى العام الأوروبى والنخبة والمسؤولين لا يرغبون فى أن يتخذ الاتحاد الأوروبى قراراته بناء على سياسات الولايات المتحدة، وأن القضية الإيرانية تُعد فرصة جيدة لهم لتجربة مسار جديد لتحقيق المزيد من الاستقلال".

وأشار إلى أن الوقت يمر لصالح إيران وعلى حساب الولايات المتحدة، مضيفا" أن عمل الولايات المتحدة الحالى الذى يتضمن إلغاء الاتفاق النووى وفرض عقوبات على إيران سيبوء فى نهاية الأمر بالفشل".