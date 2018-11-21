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إصابة 5 أشخاص باختناق فى حريق هائل بستايل سكوير بيتش ببورسعيد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:30 م
إصابة 5 أشخاص باختناق فى حريق هائل بستايل سكوير بيتش ببورسعيد جانب من الحريق
بورسعيد محمد فرج
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أصيب منذ قليل 5 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق هائل بستايل سكوير بيتش بنطاق حى المناخ ببورسعيد.

 

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطار يفيد إصابة 5 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق بستايل سكوير بيتش.

 

وعلى الفور أنتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحلات الموجودة داخل ستايل سكوير بيتش.

 

وأسفر الحريق إصابة كل من: محمود فتوح السيد 25 سنة والسيد إبراهيم كسبة 24 سنة ومحمود مصطفى عبد الغنى 22 سنة ومصطفى حسن حجازى 24 سنه و أحمد عبد الرحمن المرسى 25 سنه وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى بورسعيد العام وتقديم جميع الإسعافات الأولية لحين تماثلهم بالشفاء.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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