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إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:44 م
إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحامها مناطق متفرقة شمال وجنوب الضفة الغربية.

وبالقرب من نابلس شمال الضفة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، لتأمين الحماية لمستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، مضيفًا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفى جنوب نابلس أصيب عدد من طلبة اللبن الشرقية، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، أثناء عودتهم من مدرستهم جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال طاردوا الطلبة أثناء خروجهم من مدرستهم واحتجزوا عددًا منهم، بذريعة إلقائهم الحجارة على مركبات المستوطنين.

وفى الأغوار الشمالية جرف مستوطنون من مستوطنة "مسكيوت"، اليوم الأربعاء، عشرات الدونمات من الأراضى الرعوية المفتوحة، بين مستوطنتى "روتم"، و"مسكيوت".

وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة، بأن المستوطنين، بعد أن أقاموا فى وقت سابق معرشا صغيرا، جرفوا اليوم عشرات الدونمات من الأراضى الرعوية، ما يعنى إغلاق مساحات واسعة من المراعى أمام المواطنين فى المنطقة.

يشار إلى أن المستوطنين يغلقون بشكل دورى مساحات واسعة من المراعى المفتوحة، أمام رعاة الأغنام الفلسطينيين، بحماية قوات الاحتلال.

أما فى جنوب الضفة، فاعتدت قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وقال مصدر أمنى فلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتدت على الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد الانتهاء من الدوام الدراسي، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فى منطقة التل، ولاحقت الطلبة.

وفى سياق آخر ، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف البناء فى بئر زراعية فى بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى بلدة الخضر أحمد صلاح إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود ناجى بعرة إخطارا بوقف البناء فى بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع فى منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.

 


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فلسطين

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