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أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً فى حركة فتح الله جولن

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:29 ص
أنقرة تطلب من واشنطن تسليمها 84 عضواً فى حركة فتح الله جولن فتح الله جولن
(أ ف ب)
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سلّم وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى واشنطن السلطات الأميركية لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم لانتمائهم إلى حركة الداعية التركى فتح الله جولن الذى يتهمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتدبير تحركات الجيش ضده ضدّه صيف 2016.

وقال تشاوش أوغلو إثر لقائه نظيره الأمريكى مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى جون بولتون إنّه لم يحصل على "ضمانات" بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة التى سبق لها وأن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب.

وصرّح الوزير التركى "ما من ضمانات، لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا"، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً بينهم غولن.

وأضاف أنّ الرئيس الأمريكى دونالد: "ترامب طلب من أردوغان إرسال هذه القائمة".

 


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أنقرة

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