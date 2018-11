ألو أنا القطة.. شاهد كيف يفتح باب مكتب رئيسة وزراء بريطانيا للقط لارى

من جديد، لفتت القط "لارى" الذى يعيش في مقر إقامة رئيسة وزراء بريطانيا الأنظار بعد وقوفه لدقائق أمام باب مكتب رئيسة الحكومة "تيريزا ماى" فى محاولة لأن يفتح له أحد الأشخاص الباب ليتمكن من الدخول، وبالفعل تحقق ذلك حيث قام أحد أفراد الأمن بفتح باب 10 فى "داونينج ستريت للسماح بالقط فى الدخول، وهو المشهد الذى أثار حالة كبيرة من الإعجاب.

ويظهر الفيديو التالى القط "لارى" وهو يقف أمام باب 10 وحيدا ويرغب فى الدخول، بينما يقف على مقربة منه أحد رجال الأمن الذى لاحظ القط وهو يقف وحيدا ولديه رغبة فى الدخول، وبالفعل ذهب إليه وقام بفتح الباب، وعلى الفور تمكن القط "لارى" من الدخول عقب فتح الباب.

The most British thing you'll see today happened in Downing Street this morning, and it involved @Number10Cat and a thoughtful police officer



[tap video to expand] pic.twitter.com/patlVNAFQW