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ألو أنا القطة.. شاهد كيف يفتح باب مكتب رئيسة وزراء بريطانيا للقط لارى

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:39 م
ألو أنا القطة.. شاهد كيف يفتح باب مكتب رئيسة وزراء بريطانيا للقط لارى القط لارى
كتب محمد عبد العظيم
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من جديد، لفتت القط "لارى" الذى يعيش في مقر إقامة رئيسة وزراء بريطانيا الأنظار بعد وقوفه لدقائق أمام باب مكتب رئيسة الحكومة "تيريزا ماى" فى محاولة لأن يفتح له أحد الأشخاص الباب ليتمكن من الدخول، وبالفعل تحقق ذلك حيث قام أحد أفراد الأمن بفتح باب 10 فى "داونينج ستريت للسماح بالقط فى الدخول، وهو المشهد الذى أثار حالة كبيرة من الإعجاب.

ويظهر الفيديو التالى القط "لارى" وهو يقف أمام باب 10 وحيدا ويرغب فى الدخول، بينما يقف على مقربة منه أحد رجال الأمن الذى لاحظ القط وهو يقف وحيدا ولديه رغبة فى الدخول، وبالفعل ذهب إليه وقام بفتح الباب، وعلى الفور تمكن القط "لارى" من الدخول عقب فتح الباب. 

 

يذكر أن القط "لارى" يقوم بعمله فى مقر الحكومة البريطانية باعتباره كبير صائدى الفئران، وظهر القط لاري في داوننج ستريت عام 2011 بعد اندلاع ما يسمى "فضيحة الفئران"، وهي زحف الفئران إلى مقر الحكومة، الذي تم نقله إليه من دار رعاية القطط والكلاب في حي "باتارسي"، وتعيينه عضوا في بمنصب كبير صائدي الفئران.

 

 

 


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الحكومة البريطانية

مقر الحكومة البريطانية

اليوم السابع بلس

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