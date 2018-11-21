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أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:05 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب ــ إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-11-2018 فى سوق الصاغة المصري بقيمة جنيهين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع  سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 1226 دولار.

 

 أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التي يتم عليها تداول فى السوق.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 526 جنيها

عيار 21: 613 جنيها

عيار 24 : 701 جنيه

الجنيه الذهب : 4904 جنيهات

الأوقية :1226 دولارا

 

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى،  وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائي للذهب.

 

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.


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