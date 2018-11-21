أسرة عامل نيبالى لقى مصرعه فى ملاعب قطر تطالب بمعرفة أسباب الحادث

كتبت رباب فتحى

استمرت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تغطية وضع العمال المتدنى فى إمارة قطر لبناء ملاعب كأس العالم 2022، وقالت إن أسرة تيج ماريان ثارو قامت بطقوس حرقه على ضفاف نهر البودهى جنوب شرق نبيال، بعد أن لقى مصرعه فى حادث فى موقع بناء فى قطر.

وسردت الصحيفة كيف كانت زوجة ثارو تتحدث إليه كل يومين أو ثلاثة أيام عبر الهاتف هى وابنتها صاحبة الأربعة إلى أن تلقوا مكالمة هاتفية من قطر من رقم لم تتعرف عليه، تفيد بمصرع زوجها البالغ من العمر (23 عاما) عندما سقط من ممشى مرتفع في ملعب الوكرة الذى يقدر بـ 512 مليون جنيه استرليني ، والذي تم تشييده لكأس العالم 2022.

وشرحت تشودرى - الزوجة- كيف تلقت اتصالات مختلفة من قطر، واحد من شركة منار للمقاولات العامة ، الشركة التي وظفت زوجها ، وواحد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الهيئة المنظمة لكأس العالم، وأوضحت "قال لى الرجل من اللجنة العليا إنه آسف. سألته كيف مات زوجي. وقال إنهم يحققون في الوفاة."

وأوضحت الصحيفة أن تشودرى لا تزال فى انتظار إجابة بعد ثلاثة أشهر.

وتحدثت "الجارديان" إلى أربعة أشخاص على علم مباشر بالحادث. وتقول المصادر إن ثارو كان يحمل لوحة كبيرة على طول ممر يبلغ ارتفاعه 35 مترا ليلا عندما وقع الحادث.