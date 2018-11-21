video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التنمية وإعادة الإعمار سلاح مواجهة الإرهاب..

أحمد أبو هشيمة يعلن انتهاء تطوير قرية الروضة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:15 م
أحمد أبو هشيمة يعلن انتهاء تطوير قرية الروضة تطوير قرية الروضة
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

ضمن مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر"، أعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن انتهاء تنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء من خلال التعاون بين مجموعة "حديد المصريين" مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

5

وقال "أبو هشيمة" على حسابه على "تويتر"، "انتهت مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى من إعادة إعمار قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.. التنمية وإعادة الإعمار سلاحنا لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة".

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 

يذكر أنه من المقرر أن يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ؛ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابي الذى شهدته المدينة كما يشهد تسليم 135 منزلا تم تجهيزها على حساب الأوقاف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تواصل الاستعدادت فى قرية الروضة لإحياء ذكرى مجزرة المصلين

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بشمال سيناء

احمد ابو هشيمة

قرية الروضة

مركز بئر العبد

شمال سيناء

وزارة الاستثمار




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة