أحمد أبو هشيمة يعلن انتهاء تطوير قرية الروضة

كتب محمد عبد العظيم

ضمن مبادرة "إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر"، أعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن انتهاء تنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء من خلال التعاون بين مجموعة "حديد المصريين" مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال "أبو هشيمة" على حسابه على "تويتر"، "انتهت مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى من إعادة إعمار قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.. التنمية وإعادة الإعمار سلاحنا لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة".