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8 وزراء فى صورة واحدة.. حكومة مصطفى مدبولى تشارك فى احتفالية المتحف المصرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:29 م
8 وزراء فى صورة واحدة.. حكومة مصطفى مدبولى تشارك فى احتفالية المتحف المصرى وزراء الحكومة خلال احتفالية المتحف المصرى
كتب محمد عبد العظيم
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شارك عدد من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى احتفالية مرور 116 سنة على إنشاء المتحف المصرى بالتحرير، ونشرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط صورة تضم 8 وزراء من الحكومة وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء أمس.

ويظهر فى الصورة من اليمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وفى الوسط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعلى يسارها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

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يأتى هذه الاحتفالية بعد إعادة سيناريو العرض المتحفى الجديد، بنقل مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون، واستبدلها بمجموعة يويا وتويا الأثرية، تمهيدا لنقل مقنيات الملك الذهبى للمتحف المصرى الكبير، قبل افتتاحه المزعم عام 2020، واستضاف المتحف المصرى بالتحرير، الاحتفالية الكبرى بمناسبة مرور 116 عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ونخبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية العاملين بمصر، ونجوم المجتمع والصحافة والإعلام.

 


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