8 وزراء فى صورة واحدة.. حكومة مصطفى مدبولى تشارك فى احتفالية المتحف المصرى

كتب محمد عبد العظيم

شارك عدد من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى احتفالية مرور 116 سنة على إنشاء المتحف المصرى بالتحرير، ونشرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط صورة تضم 8 وزراء من الحكومة وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت مساء أمس.

ويظهر فى الصورة من اليمين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، وفى الوسط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعلى يسارها الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسفير نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.



