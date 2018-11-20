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5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية".. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 ص
5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية".. تعرف عليها المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار عن إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامه مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، وتوجد مجموعة من الأرقام المرتبطة بالدعوى منها.

1 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى الدعوى.

2 ـ الرقم "23"، ويشير لدائرة "إرهاب" جنايات شمال القاهرة التى أصدرت الحكم الأول على المتهمين برئاسة المستشار حسين قنديل فى 4 ديسمبر 2016.

3 ـ الرقم "28"، ويشير لدائرة "إرهاب" جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد والتى أصدرت الحكم الثانى على المتهمين.

4 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالإعدام.

5 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


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خليه طنطا الإرهابية

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