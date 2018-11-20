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ولية أمر تعتدى على 3 معلمين داخل مدرسة فى المعصرة خلال اليوم الدراسى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 ص
ولية أمر تعتدى على 3 معلمين داخل مدرسة فى المعصرة خلال اليوم الدراسى مدرسة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين برئاسة "خلف الزناتى" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان برئاسة "سيد على"، يفيد بتعدى ولية أمر فى نطاق اللجنة النقابية للمعلمين بالمعصرة بالسب والقذف والتطاول بالأيدى على معلمة بمدرسة "فاطمة الزهراء الرسمية للغات" التابعة لإدارة المعصرة التعليمية لرفضها تسليم نجلها قبل انتهاء اليوم الدراسى والاتصال بزوجها الذى جاء متهجماً على اثنين من المعلمين بالسلاح الأبيض محدثاً بهم إصابات تم إدراجها بالتقرير الطبى.

 

ووجهت غرفة عمليات النقابة العامة بسرعة التحرك وتم تشكيل وفد مكون من نقيب معلمى حلوان و5 أعضاء من اللجنة النقابية للمعلمين بالمعصرة الذين قاموا بالتوجه للمدرسة وإبلاغ قسم شرطة المعصرة الذى أرسل قوة على الفور وقام بالقبض على ولى الأمر المعتدى وزوجته واصطحابهم إلى قسم الشرطة وتم عمل محضر بالواقعة مرفق به تقريرين طبيين للمعلمين المعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وتم حجز المتهمين للعرض على النيابة باكر.

 

وتوجه نقيب معلمى حلوان بالشكر للعقيد "مجدى خلف" مأمور قسم شرطة المعصرة للاستجابة الفورية ونجدة المعلمين.


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الاعتداء على معلمين

نقيب المعلمين




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