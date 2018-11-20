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وزير خارجية الصين: تكتيكات قسرية سبب فشل خروج بيان ختامى لـ "أبيك"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:12 م
وزير خارجية الصين: تكتيكات قسرية سبب فشل خروج بيان ختامى لـ "أبيك" وزير خارجية الصين وانج يى
أ ش أ
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ألقى عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين "وانج يى" باللوم على ما وصفه بـ "تكتيكات قسرية" قامت بها دول لم يذكر اسمها، ما أدى إلى عدم خروج اجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذى استضافته بابوا غينيا الجديدة ببيان ختامى مشترك.
وقال وانج - فى تصريحات للصحفيين تعليقًا على سبب فشل اجتماع أبيك فى إصدار بيان ختامى - إن دولًا محددة أصرت على فرض نصوصها على الأطراف الأخرى، مع عدم الإشارة إلى الحمائية والأحادية، وعدم قبول المراجعات المعقولة من جانب الصين وأطراف أخرى"، مؤكدًا أن المبدأ الأساسى الذى تلتزم به جميع الدول الأعضاء فى (أبيك) هو خروج القرارات بتوافق الآراء، وهو ما لا يمكن تجاهله أو التخلى عنه.


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