video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيران: أوروبا تجد صعوبة فى إنشاء آلية تجارة مع طهران

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:28 ص
وزير خارجية إيران: أوروبا تجد صعوبة فى إنشاء آلية تجارة مع طهران وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
إضافة تعليق

نقلت وكالة مجلس الشورى الإسلامى للأنباء عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله اليوم الثلاثاء إن الدول الأوروبية تجد صعوبة فى إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة مع إيران بغير الدولار.

وستكون الآلية الخاصة بمثابة دار مقاصة يمكن استغلالها فى تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الأوروبى للالتفاف على العقوبات الأمريكية التى تستند إلى استخدام الدولار فى تجارة النفط عالميا.

وقال ظريف "يواجه الأوروبيون تحديات فى تحديد الدولة التى تستضيف الآلية المحددة الغرض. فى الواقع بعض الدول التى تم اقتراحها لاستضافة الآلية لم تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة لاختيار مضيف للآلية".

وقال ستة دبلوماسيين لرويترز الأسبوع الماضى إن الاتحاد الأوروبى يريد إنشاء الالية الشهر الجارى ولكن لم تعرض أى دولة استضافتها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك سلمان فى افتتاح أعمال مجلس الشورى: المملكة تواصل جهودها لحل مشاكل المنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.. مستمرون فى مكافحة الإرهاب والتطرف.. نظام إيران دأب على التدخل فى شئون الدول منذ 4 عقود

الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مؤامرات اغتيال

الخارجية البريطانية تحث إيران على عدم استخدام السجناء لتحقيق منافع سياسية

إيران

محمد جواد ظريف

الاتحاد الأوروبى

الدولار

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة