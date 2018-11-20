وزير خارجية إيران: أوروبا تجد صعوبة فى إنشاء آلية تجارة مع طهران

رويترز

نقلت وكالة مجلس الشورى الإسلامى للأنباء عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله اليوم الثلاثاء إن الدول الأوروبية تجد صعوبة فى إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة مع إيران بغير الدولار.

وستكون الآلية الخاصة بمثابة دار مقاصة يمكن استغلالها فى تسوية صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات طهران من سلع الاتحاد الأوروبى للالتفاف على العقوبات الأمريكية التى تستند إلى استخدام الدولار فى تجارة النفط عالميا.

وقال ظريف "يواجه الأوروبيون تحديات فى تحديد الدولة التى تستضيف الآلية المحددة الغرض. فى الواقع بعض الدول التى تم اقتراحها لاستضافة الآلية لم تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة لاختيار مضيف للآلية".

وقال ستة دبلوماسيين لرويترز الأسبوع الماضى إن الاتحاد الأوروبى يريد إنشاء الالية الشهر الجارى ولكن لم تعرض أى دولة استضافتها.