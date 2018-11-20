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وزير المالية: تراجع عجز الموازنة لـ1.9% خلال الربع الأول من 2018-2019

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:36 م
وزير المالية: تراجع عجز الموازنة لـ1.9% خلال الربع الأول من 2018-2019 محمد معيط وزير المالية
رويترز
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قال وزير المالية محمد معيط، لرويترز إن العجز الكلى فى موازنة بلاده تراجعت إلى 1.9 % فى الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو2%  قبل عام.

وتبدأ السنة المالية المصرية فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى. وتستهدف مصر خفض العجز السنوى الكلى إلى 8.4 % فى 2018-2019 مقارنة مع 9.8 % فى السنة السابقة.

وأضاف معيط "العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 2 % قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 % خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح أن النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018-2019. ولم يخض الوزير فى مزيد من التفاصيل.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 % على أساس سنوى فى الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.

بدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولى مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير فى دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة فى مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.

 


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