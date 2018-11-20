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وزير الطيران يشيد بالعاملين بعد تفتيش المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:59 م
وزير الطيران يشيد بالعاملين بعد تفتيش المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب أحمد حمادة
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تشهد اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إجراءات التفتيش الدورى من قبل المنظمة العالمية للأرصاد wmo يشمل كافة إدارات الهيئة، وذلك من أجل تجديد اعتماد المركز الإقليمى للتدريب التابع لهيئة الأرصاد المصرية. 

العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية (1)

وحرص جميع العاملين بالهيئة على العمل بالإجازة الرسمية بالدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوى "بدون أجر" تأكيدا على انتمائهم ودورهم الوطنى تجاه مصر، يأتى ذلك فى إطار تفعیل مبادرة يوم العمل التطوعى "مبادرة حب" التى أطلقتها عدد من الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.

العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية (2)

 ومن جانبه أشاد وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد على مدى اخلاص وتفانى العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت رئاسة الدكتور أحمد عبد العال ومدى الترابط الذى يجمع العاملين بقطاع الطيران المدنى وان لديهم دافع وطنى كبير من أجل النهوض بقطاع الطيران المدنى المصرى.

العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية (3)

ويعد هذا الاعتماد الدولى ترجمة لرؤية الوزارة المتمثلة فى الارتقاء بالعنصر البشرى والعمل على تطوير برامج التدريب وجودة الدورات المقدمة وفقًا للمعايير العالمية .


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