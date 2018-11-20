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وزير الخارجية يتوجه غدا إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:54 م
وزير الخارجية يتوجه غدا إلى بلغاريا لتعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأربعاء، إلى العاصمة البلغارية، صوفيا فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التى توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها فى شرق أوروبا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية تأتى لاستثمار الزخم الذى تولد فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء البلغارى "بويكو يوريسوف" إلى مصر فى أكتوبر الماضى، والتى شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وكشف حافظ أنه من المقرر أن يلتقى شكرى خلال الزيارة بكل من الرئيس البلغارى، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية، موضحا أن مقابلات وزير الخارجية مع المسئولين البلغاريين ستتطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن بحث القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة عابرة الحدود والهجرة غير الشرعية والأزمات فى الشرق الأوسط.


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