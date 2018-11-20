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وزيرة الصحة تتوجه للفيوم اليوم لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:39 ص
وزيرة الصحة تتوجه للفيوم اليوم لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الفيوم، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذة الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح بمركز طب السنورس، ثم وحدة صحة الكعابى، تليها وحدة صحة بيهمو، وتختتم الجولة بنقطة المسح بكميان الفارس.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الحالى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.

ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع اليكترونى www.stophcv.eg  لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أى معوقات قد تواجههم.


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