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وزارة الرياضة تطلق حملة "شباب ضد التحرش" 29 نوفمبر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:53 م
وزارة الرياضة تطلق حملة "شباب ضد التحرش" 29 نوفمبر اشرف صبحي
كتب رامى ناجى
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تطلق وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، حملة "شباب ضد التحرش"، وذلك يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر الجاري، بمركز شباب الجزيرة، في حدث فني يشمل عرضًا مسرحيًا وموسيقيًا، وكذلك معرضًا للمبادرات المختصة في مناهضة التحرش.

وتأتي الحملة في إطار التعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي نتج عنه وضع أول سياسة رسمية مصرية وعربية مناهضة للتحرش، تبنتها الوزارة.

وقالت دينا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، إن السياسة تستهدف توفير بيئة آمنة من التحرش في ديوان الوزارة، وكل المؤسسات التابعة لها من مراكز ومديريات الشباب، وتتضمن السياسة آليات الشكوى عن أي واقعة، واتخاذ إجراءات للتحقيق والتعامل معها.

ويلقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة افتتاحية، بحضور ممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية. ويشمل الحدث معرضًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، وحفلًا غنائيًا للفنانة يسرا الهواري، وفريق مسار إجباري، وفريق "بهججة"، والفنانة شيرين عبده.

ويتزامن الاحتفال مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يوم من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدالمرأة في 25 نوفمبر من كل عام.

 
 

 


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