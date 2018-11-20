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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:21 م
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هبوط اضطرارى لطائرة تابعة للخطوط النمساوية بسبب دخان فى حجرة القيادة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:07 م
هبوط اضطرارى لطائرة تابعة للخطوط النمساوية بسبب دخان فى حجرة القيادة الخطوط النمساوية
أ ف ب
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أرغمت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية على متنها 161 راكباً على الهبوط بعيد إقلاعها بسبب دخان فى حجرة القيادة، حسب ما أعلنت الشركة النمساوية الثلاثاء مؤكدة بذلك ما أورده موقع "افييشن بورتل" المتخصص.

وبعيد إقلاع طائرة ايرباص "ايه 321" من فيينا الأحد باتجاه فرانكفورت فى ألمانيا، شم أعضاء طاقمها رائحة قوية ورأوا دخاناً ما استدعى اللجوء إلى أقنعة الأوكسيجين.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط من دون عوائق فى المطار الذى أقلعت منه مؤكدةً أن سلامة الرحلة "لم تتعرض فى أى لحظة للخطر". وأجريت فحوص "روتينية" لطاقم الطائرة فى المستشفى.

وأكدت شركة "اوسترين ايرلاينز" فى بيان أن سبب الحادث هو انبعاثات من مواد استخدمت لتنظيف المحركات.


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