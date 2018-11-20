هبوط اضطرارى لطائرة تابعة للخطوط النمساوية بسبب دخان فى حجرة القيادة

أ ف ب

أرغمت طائرة تابعة للخطوط الجوية النمساوية على متنها 161 راكباً على الهبوط بعيد إقلاعها بسبب دخان فى حجرة القيادة، حسب ما أعلنت الشركة النمساوية الثلاثاء مؤكدة بذلك ما أورده موقع "افييشن بورتل" المتخصص.

وبعيد إقلاع طائرة ايرباص "ايه 321" من فيينا الأحد باتجاه فرانكفورت فى ألمانيا، شم أعضاء طاقمها رائحة قوية ورأوا دخاناً ما استدعى اللجوء إلى أقنعة الأوكسيجين.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة تمكنت من الهبوط من دون عوائق فى المطار الذى أقلعت منه مؤكدةً أن سلامة الرحلة "لم تتعرض فى أى لحظة للخطر". وأجريت فحوص "روتينية" لطاقم الطائرة فى المستشفى.

وأكدت شركة "اوسترين ايرلاينز" فى بيان أن سبب الحادث هو انبعاثات من مواد استخدمت لتنظيف المحركات.