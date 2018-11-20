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نيسان توسع التحقيق بشأن غصن ليشمل تحالفها مع رينو

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:52 م
نيسان توسع التحقيق بشأن غصن ليشمل تحالفها مع رينو كارلوس غصن
رويترز
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قالت مصادر لرويترز إن التحقيق الذى تجريه نيسان اليابانية لصناعة السيارات فى مزاعم بارتكاب رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن مخالفات سيتسع ليشمل بيانات مالية لتحالف رينو نيسان، فى علامة على أن نيسان ربما تسعى إلى تخفيف قبضة شركتها الأم الفرنسية على تحالفهما العالمى فى صناعة السيارات.

وأبلغت نيسان مجلس إدارة رينو أمس الإثنين بأن لديها دليلا على مخالفات محتملة فى رينو-نيسان بى.فى، المشروع الهولندى الذى يشرف على عمليات التحالف تحت السيطرة المطلقة لرينو، بحسب ثلاثة مصادر المطلعة.

جاءت مخاطبة الرئيس التنفيذى لنيسان هيروتو سايكاوا لرينو، مع إعلان شركة السيارات اليابانية، المملوكة بنسبة 43.4% لرينو، أن تحقيقا كشف عن مخالفات ارتكبها غصن، من بينها التقليل من بيانات دخله واستخدام أموال الشركة لاغراض شخصية. وامتنعت رينو ونيسان عن التعقيب.

 

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