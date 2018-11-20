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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:37 م
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نيابة العبور تقرر نشر أوصاف جثتى الفتاتين المقتولتين بالعبور للتعرف على هويتهما

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:38 م
نيابة العبور تقرر نشر أوصاف جثتى الفتاتين المقتولتين بالعبور للتعرف على هويتهما جثة
كتب نيفين طه
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أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار محمد غالب، انتداب فريق من الأطباء الشرعيين لتشريح جثتى فتاتين عثر عليهما بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى فى اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية فى المنطقة التابعة للعبور إثر طلقات نارية.

وطلبت النيابة إرسال حرز الهيروين وملابسهما إلى المعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات العثور عليهما، كما طلبت النيابة سؤال أول شهود رؤية للمجنى عليهما.

كما قررت النيابة عمل نشرة بأوصافهما وتوزيعها على باقى الأقسام الشرطية ومديريات الأمن بالمحافظات للكشف عن هويتهما، فيما قام فريق البحث الجنائى بقيادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث بمعاينة مكان الواقعة مرة أخرى حيث كشفت المعاينة أن المكان الذى وجد فيه الجثتين فى منطقة حدودية بين القليوبية والشرقية

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم العبور، بعثور الأهالى على جثتين لفتاتين مقتولين بالرصاص، وبفحص الجثث تبين أن الوفاة بسب عدة طلقات نارية وصلت لـ6 طلقات بكل جثة، وتم العثور معهم على كمية من مخدر الهيروين تم نقلهم للمستشفى وتحرر المحضر رقم 8715 إدارى قسم العبور وتولت النيابة التحقيق .

 


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