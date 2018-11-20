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نقيب الصيادلة: مصر تشجع الصيدلة الإكلينيكية لتحسين المنظومة العلاجية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:36 م
نقيب الصيادلة: مصر تشجع الصيدلة الإكلينيكية لتحسين المنظومة العلاجية الدكتور محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن مصر بدأت تشجع الصيدلة الإكلينيكية وتدرك أهميتها في تحسين المنظومة العلاجية، مشيراً إلى أن هناك نحو 18 كلية تُخرج الصيدلة الإكلينيكية، موضحا أن النقابة تعمل حاليًا على إيجاد توصيف وظيفى للصيدلة الإكلينيكية في مصر، مهنئًا "صيدلة جامعة قناة السويس" لحصولها على الاعتماد والجودة.
 
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثانى "الصيدلة الإكلينيكية.. بين الواقع والمأمول"، الذي تنظمه النقابة الفرعية فى الإسماعيلية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية.
 
حضر المؤتمر الدكتور ياسر مصطفي، عميد كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتور صفوت عبدالمقصود، نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور الدكتور محمد الزغبي والدكتور محمد العجمي، ونقيب الأطباء بالإسماعيلية الدكتور سعيد الشربيني، وصفوت الرفاعى مدير مستشفى هيئة قناة السويس، والعديد من صيادلة القطاع الحكومي والخاص وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بالإسماعيلية وعدد من المحافظات، واستعرض المؤتمر مستقبل الصيدلة الإكلينيكية في مصر والتكامل بينها وبين باقي مجالات العمل الصيدلي.
 
ويهدف المؤتمر إلى مشاركة طلاب كلية الصيدلة ببرنامجيها الإكلينيكى والعام، وعرض فعاليات تدريب طلاب الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإسماعيلية العام.
 
 

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