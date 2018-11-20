نقابة الأطباء: تقدمنا بشكاوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد إعلانات تحرض ضدنا

كتبت آية دعبس

تقدمت نقابة الأطباء بشكاوى رسمية، إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ضد الحملة الإعلانية المذاعة عبر القنوات الفضائية تحت عنوان "مكافحة الفساد".

وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها، أن الحملة المشار إليها تتهم الأطباء بشكل مباشر بسرقة الأعضاء، مشيرة إلى أن ذلك أثار غضب واستياء جميع أعضاء النقابة، لما يحمله من تشويه وتحريض ضدهم.

وأوضحت النقابة، أنها اتخذت عدة قرارات لمواجهة هذه الحملة، من بينها تكليف المستشار القانونى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الإعلان ووقفه، وطلب مقابلة وتقديم شكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ضد الاعلان، بالإضافة إلى الدعوة لمؤتمر صحفى يوم الخميس المقبل، لتوضيح موقف النقابة من هذا الإعلان والخطوات الجارى اتخاذها.