نتنياهو يعلن انسحاب اسرائيل من اتفاقية المهاجرين الشرعيين

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، أن تل أبيب لن توقع على إتفاقية المهاجرين التى ترعاها الأمم المتحدة ، مضيفا أن إسرائيل لن تشارك فى المؤتمر الدولى الذى ترعاه الأمم المتحدة فى مراكش ديسمبر المقبل .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، أن الاتفاقية تهدف لتنظيم الهجرة الشرعية بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة الغير الشرعية بين البلدان ، وأقرت جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاتفاقية باستثناء الولايات المتحدة واستراليا والنمسا والمجر ، حيث قرروا الإنسحاب من الاتفاقية للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ، فى حين أقرت دول الاتحاد الأوربى وأفريقيا وأمريكا اللاتنية الاتفاقية التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى مؤتمر مراكش 10 ديسمبر المقبل .