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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:09 م
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نتنياهو يعلن انسحاب اسرائيل من اتفاقية المهاجرين الشرعيين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:09 م
نتنياهو يعلن انسحاب اسرائيل من اتفاقية المهاجرين الشرعيين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، أن تل أبيب لن توقع على إتفاقية المهاجرين التى ترعاها الأمم المتحدة ، مضيفا أن إسرائيل لن تشارك فى المؤتمر الدولى الذى ترعاه الأمم المتحدة فى مراكش ديسمبر المقبل .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، أن الاتفاقية تهدف لتنظيم الهجرة الشرعية بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة الغير الشرعية بين البلدان ، وأقرت جميع الدول الأعضاء  بالأمم المتحدة بالاتفاقية  باستثناء الولايات المتحدة واستراليا والنمسا والمجر ، حيث قرروا الإنسحاب من الاتفاقية للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ، فى حين أقرت دول الاتحاد الأوربى وأفريقيا وأمريكا اللاتنية الاتفاقية التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها فى مؤتمر مراكش 10 ديسمبر المقبل .

 

 


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