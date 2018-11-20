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"ميشال عون" يوجه غدا رسالة إلى اللبنانيين تتناول التطورات السياسية الراهنة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:53 م
"ميشال عون" يوجه غدا رسالة إلى اللبنانيين تتناول التطورات السياسية الراهنة الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)
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يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون مساء غد الأربعاء، رسالة إلى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها ذكرى استقلال البلاد، وكذلك الأوضاع السياسية العامة فى ضوء التطورات الراهنة.

وينتظر أن تتطرق كلمة الرئيس اللبنانى إلى أزمة تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، بإلقاء الضوء عليها.

وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أعلن أن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسى الأكبر للطائفة السُنّية فى لبنان) الذى يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريرى، وهو الأمر الذى اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.

وأعلن الحريرى- ردا على نصر الله- رفضه المطلق لهذا الشرط الذى وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب السُنّة الستة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، تلقى الرئيس اللبنانى عددا من برقيات التهنئة من قادة الدول العربية والأجنبية، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان، والذين أكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات مع لبنان واستقلاله وأمنه واستقراره.

 


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