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موجيرينى: معاهدة القوى النووية متوسطة المدى يجب أن تستمر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:57 م
موجيرينى: معاهدة القوى النووية متوسطة المدى يجب أن تستمر الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى
أ ش أ
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شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى، اليوم /الثلاثاء/، على أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستمر وتتوسع؛ نظرًا لأهميتها لأمن أوروبا والمنطقة ككل.
وقال موجيريني - قبيل بدء اجتماع وزراء دفاع الدولة الأوروبية، وأمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى يجب أن تستمر وتتوسع أيضًا، لأنها مهمة لأمننا وأمن المنطقة ككل .. وإنني قلقة جدًا بشأن هذه المعاهدة نظرًا لأهميتها"، مشيرة إلى أن الاتفاقية يجب أن تُحترم من الطرفين، وأن الطريق الصحيح هو الاستمرار بمعاهدة القوى النووية وتوسيعها بدلًا من إبطالها.


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