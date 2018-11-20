موجز 10 مساء.. وزيرة الهجرة تعلن عودة جثمان الصيدلى المصرى آخر الأسبوع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن هناك تنسيق كامل مع سفارتنا فى الرياض، ونقابة الصيادلة بمصر، لعودة جثمان الصيدلى أحمد طه - ضحية جريمة القتل بالسعودية - نهاية الأسبوع الجارى .

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نظيره الجزائرى فى خطاب رسمى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم الجزائرى مهدى عبيد الذى أدار ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى الرياضى التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية اعتبرتها اللجنة خاطئة.





قال الكاتب والمحلل السياسى السعودى خالد المجرشي، أن الشعب السعودى وقف مع قيادته وقام بمقاطعة السياحة والمنتجات التركية، مطالبهم بالتوجه إلى مصر لأنها الملازم السياحى الآمن، قائلًا :" مصر آمنة وأهلها أهل أكرم ويرحب بالقاصى والدانى".





شهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مصادقة قادة الأديان والقيادات الروحية على "بيان أبوظبي" الصادر عن ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل فى العالم الرقمي"، المنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد العام للقوات المسلحة، وتعهد الشيخ سيف بن زايد بتفعيل بنود البيان وتحقيق أهدافه والالتزامات التى جاء بها قادة الأديان السبعة.





استقبل اليوم الملك عبد الله الثانى ملك الأردن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وذلك فى قصر الحسينية، وعقد الثنائى مجموعة من المباحثات الهامة .





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان رسولاً ورئيس دولة، وهناك أمور حكم فيها رسول الله كونه رسولا وأخرى أنه رئيس وغيرها كان قائد جيش، مثل عندما قال "من قتل جندى فله سلبه"، وتابع: "لا يصلح اليوم أن نقول إذا قتل الجندى العدو يأخذ الدبابة أو السلاح بتاعته كون هذه قوانين دولة، وتوجد أحكام قطعية تناسب كل مكان وزمان وأيام الرسول تختلف عما نعيشه الآن".





قد تظن أن هذه الصور هى لأحد مخيمات اللاجئين المتضررين من الحروب فى بلادهم، لكنها صور مأخوذة من قلب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سبب حريق كامب أكثر الحرائق المدمرة فى تاريخ كاليفورنيا، فى سفوح جبال سييرا فى ساعات الصباح من يوم 8 نوفمبر، إجلاء عصيبا للسكان ترك 52 ألف شخص على الأقل فى الفنادق ومنازل الأقارب ومواقف السيارات والملاجئ المؤقتة.





أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن هناك تنسيق كامل مع سفارتنا فى الرياض، ونقابة الصيادلة بمصر، لعودة جثمان الصيدلى أحمد طه - ضحية جريمة القتل بالسعودية - نهاية الأسبوع الجارى .





يواصل المصريون فضح الإعلام الكاذب الذى تحاول قنوات الجماعة الإرهابية نشره وتصديره للمشاهدين حول الأوضاع الأمنية داخل مصر، من خلال تزييف الحقائق بقنوات الجماعة الإرهابية كالجزيرة والشرق.





نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الدقهلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لاعتزامهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة بلغت نحو 500 ألف قرص مخدر إلى خارج البلاد، عن طريق إخفائها داخل أسطوانات خشبية.