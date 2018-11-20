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مظاهرات عمالية احتجاجا على الفساد تجتاح الأهواز العربية فى إيران

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:13 م
مظاهرات عمالية احتجاجا على الفساد تجتاح الأهواز العربية فى إيران المعارضة الايرانية
أ ش أ
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تظاهر مئات العمال في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الفساد وقمع النظام، والمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر عدة.

وقال ناشطون إيرانيون، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، إن شوارع الأهواز شهدت مظاهرات واحتجاجات واسعة لعمال وموظفي المدينة ذات الأغلبية العربية، حيث احتشدوا أمام البنك الوطني الإيراني مؤكدين أنه مركز الفساد.

وأشار المركز الأهوازي للإعلام والدراسات أن المئات من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية انضمت إلى المظاهرات العمالية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت مدينة شوش بمحافظة خوزستان شهدت، أمس الاثنين، مظاهرات مماثلة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، التي تفاقمت بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة.

 


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