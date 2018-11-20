مصرع وإصابة 11 شخص بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

فريق المحافظات

لقى شخصين مصرعهما فيما اصيب 9 اخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بلودر على الطريق الصحراوى الغربى زمام مركز أبوقرقاص

تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من العميد حمدى ابو شناف مأمور مركز شرطة ابوقرقاص يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بلورد مما اسفر عن مصرع وإصابة ١١ شخص.

انتقل على الفور المقدم هشام عسقلانى رئيس مباحث مركز شرطة ابو قرقاص ويعاونه الرائد محمد بكر معاون اول المباحث والنقيب محمد اسماعيل وتبين مصرع كلا من عبد الناصر كامل عثمان عباس ٥١ سنة سائق ومقيم مركز منفلوط والطفل عبد الآخر منصور على عيد ٣ سنوات مقيم الحبالصة مركز القوصية محافظة أسيوط

فيما اصيب كلا من اسماء محمد احمد موسى ٤٥ سنة ربة منزل والدة لطفل المتوفى . علاء كمال عثمان عباس ٣٩ سنة فلاح ،جمال عبد الناصر عثمان عباس ٢٧ سنة فلاح .هانى على أبو زيد عبد الحفيظ ٢٣ سنة فلاح، فاطمة عبد الراضى عبد الناصر ٣٥ سنة ربة منزل وأبنائهم الاربعة بسمة محمد فوزى عبد الناصر ١٨ سنة وآية محمد فوزى عبد الناصر ١٦ سنة وأحمد محمد فوزى عبد الناصر ١٠ سنوات وياسمين محمد فوزى عبد الناصر شهر.

افاد الدكتور هانى إسحق شحاتة مفتش الصحة بأن سبب حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل فى التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة

اكدت المعاينة الاولية بان السيارة الاجرة كانت قادمة من وجه بحرى متجها الى محافظة اسيوط وبسبب السرعة الزائد اصطدم ب لودر اثناء مروره على الطريق الصحراوى العربى مما ادى الى ارتطام السيارة الطائشة بقوة باللورد

من ناحية أخرى لقى طالب مصرعه غرقا فى مياه النيل بالمنيا حيث تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع محمود ع. ش. ١٣ سنة طالب بالاعدادى و مقيم بمدينة المنيا غرقا فى النيل بالمنيا

و انتقل على الفور لمعاينة الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و النقيب محمد عبد اللاه معاون المباحث و فريق البحث الجنائى و نقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة . و أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هانى اسحق شحاته .