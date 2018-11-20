مصرع عامل صدمه لودر أثناء عمله بمصنع فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى عامل بأحد المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام لودر له أثناء عمله،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد تلقى بلاغا من مستشفى العام باستقبالها "ا.ح. ع." 23 عاما عامل بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية السادسة بالسادات ومقيم كفر الدوار البحيرة، " جثة هامدة " متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ والأنف والأذنين – جرح بالعين اليسرى.

بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى 54 عاما عامل زراعى ومقيم بذات الناحية..قرروا أنه أثناء عمل المتوفى بالمصنع اصطدم به لودر قيادة " م.ا. ب. م. " 25 دبلوم تجارة ومقيم الخطاطبة – دائرة المركز، حال رجوعه للخلف مما أحدث إصابته التى أودت بحياته ونفى الثالث الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة،أفاد أن الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الإصابات للاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت،التصريح بدفن الجثة، إخلاء سبيل قائد اللودر من ديوان المركز ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.