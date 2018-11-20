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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:16 م
خالد صلاح
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محكمة أمريكية تعلق العمل بمرسوم ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:17 م
محكمة أمريكية تعلق العمل بمرسوم ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين ترامب
أ ش أ
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أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا قضائيا يوقف بشكل مؤقت مرسوما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء فإن قرار القاضي جون إس تيجار قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية سان فرانسيسكو يأمر إدارة ترامب باستئناف قبول طلبات اللجوء من المهاجرين بغض النظر عن الكيفية التي دخلوا بها الولايات المتحدة، ويوقف تنفيذ مرسوم ترامب في كافة أنحاء البلاد لحين البت في القضية المنظورة أمام المحكمة.

واعتبر القاضي في حيثيات قراره أنه مهما كان نطاق صلاحيات الرئيس فليس له أن يعيد وضع قوانين الهجرة ليفرض شرطا حظره الكونجرس حظرا صريحا.

واعتبرت الصحيفة القرار بمثابة انتكاسة ولو لفترة مؤقتة على الأقل لجهود الرئيس الأمريكي الرامية لكبح موجة المهاجرين الضخمة التي تعبر الحدود الأمريكية قادمة من أمريكا الوسطى. فمع بدء تحرك قافلة من آلاف المهاجرين نحو الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وقع ترامب مرسوما رئاسيا في 9 نوفمبر الجاري يحظر على المهاجرين التقدم لطلب اللجوء إن لم يتقدموا بطلب لدى إحدى منافذ الدخول القانونية، ليقصر حق اللجوء على من دخلوا البلاد من خلال منفذ دخول قانوني فحسب مستندا في قراره بسلطاته المتعلقة بالأمن القومي لحماية سلامة حدود البلاد.

 


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