محافظ مطروح: محاضر فورية ومصادرة معدات مقاول تعدى على البحر بمياه الصرف

مطروح - حسن مشالي

شدد اللواء مجدي الغرابلى ، محافظ مطروح على حرمة الاعتداء على مياه البحر ، وقرر إحالة مقاول للجهات المختصة ، ومصادرة معداته بسبب قيامه بالقاء مياه الصرف فى البحر .

تلقت الأجهزة المعنية فى المحافظة بلاغا ، عن قيام مقاول بحفر مجرى لصرف مياه الصرف أمام منطقة العوام على البحر ، وعلى الفور أمرمحافظ مطروح بسرعة توجه كافة الأجهزة المعنية لرصد الواقعة ، وعلى الفور توجه المهندس تامر سعيد ، السكرتيرالعام والجهات المختصة لمعاينة الموقف ، لاتخاذ الإجرءات اللازمة، وبالعرض على المحافظ ، وجه بتوقيع أقصى الإجراءات والعقوبات اللازمة .