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محافظ مطروح: محاضر فورية ومصادرة معدات مقاول تعدى على البحر بمياه الصرف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:46 م
محافظ مطروح: محاضر فورية ومصادرة معدات مقاول تعدى على البحر بمياه الصرف مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي
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شدد اللواء مجدي الغرابلى ، محافظ مطروح على حرمة الاعتداء على مياه البحر ، وقرر إحالة مقاول للجهات المختصة ، ومصادرة معداته بسبب قيامه بالقاء مياه الصرف فى البحر .

تلقت الأجهزة  المعنية فى المحافظة بلاغا ، عن قيام مقاول  بحفر مجرى لصرف مياه الصرف أمام منطقة العوام على البحر ، وعلى الفور أمرمحافظ مطروح بسرعة توجه كافة الأجهزة المعنية لرصد الواقعة ،  وعلى الفور توجه المهندس تامر سعيد ، السكرتيرالعام  والجهات المختصة لمعاينة الموقف ، لاتخاذ الإجرءات اللازمة، وبالعرض على المحافظ ، وجه بتوقيع أقصى الإجراءات والعقوبات اللازمة .

 

 


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